Un réseau criminel "dangereux" dirigé par une femme démantelé à Alger

Dirigé par une femme, un réseau criminel, spécialisé dans le trafic de drogue et de psychotropes, a été démantelé à Draria par les services du Groupement régional de la Gendarmerie nationale (GN) d'Alger, indique vendredi un communiqué de ce corps militaire.

Ce réseau criminel, décrit comme dangereux par la GN, est composé de huit personnes. 112 grammes de drogues (kif traité), 206 comprimés psychotropes de type Rivotril, des ordinateurs et des téléphones portables volés, des sabres de fabrication artisanale, ainsi que des sommes d'argent estimées à 969.500 de dinars ont été saisis, a souligné la même source.

Les malfaiteurs étaient connus des services de sécurité, et avaient déjà fait l'objet de mandats d'arrêt pour des faits de vol, d'atteinte à l'ordre public et rixes, a t-on précisé, en ajoutant qu’ils ont été soumis au procureur de la République auprès du tribunal de Chéraga