CAN-2017: La liste élargie des joueurs convoqués par Leekens connue

Le sélectionneur national Georges Leekens a arrêté la liste élargie des joueurs en prévision de la Coupe d’Afrique des Nations Total CAN Gabon-2017, indique aujourd'hui la FAF dans un communiqué.

Cette liste comprend trente et un joueurs. "Boudebouz Ryad ne figure pas dans la liste à cause de sa convalescence", explique la FAF.

Voici par ailleurs la liste élargie des 31 joueurs choisis par le sélectionneur national :

Abeïd Mehdi (Dijon FCO -Fra-), Asselah Malik (JS Kabylie), Azzi Ayoub (MC Alger), Belfodil Ishak (Standard de Liège -Bel-), Belkaroui (ES Tunis -Tun-), Belkhiter Mokhtar (Club Africain -Tun-), Bennacer Ismael (Arsenal FC -Ang-), Bensebaïni Ramy (Stade Rennais -Fra-), Bentaleb Nabil (Schalke 04 -All-), Benyahia Mohamed (USM Alger), Benzia Yassine (Lille OSC -Fra-), Bounedjah Baghdad (Al Sadd -Qat-), Brahimi Yacine (FC Porto -Por-), Cadamuro Liassine (Servette Genève -Sui-), Feghouli Sofiane (West Ham United -Ang-), Ferhani Houari (JS Kabylie), Ghezzal Rachid (Olympique Lyonnais -Fra-), Ghoulam Faouzi (SSC Naples -Ita-), Guedioura Adlène (Watfod FC -Ang-), Mahrez Riyad (Leicester City -Ang-), Mandi Aïssa (Real Bétis -Esp-), Mbolhi Raïs (Antalyaspor -Tur-), Medjani Carl (CD Leganés -Esp), Meftah Mohamed Rabie (USM Alger), Mesbah Djamel Eddine (FC Crotone -Ita-), Ounas Adam (FC Girondins de Bordeaux -Fra-), Rahmani Chemseddine (MO Béjaïa), Saâdi Idriss (KV Courtrai -Bel-), Slimani Islam (Leicester City -Ang-), Soudani Hillal El Arabi (Dinamo Zagreb -Cro-), Taïder Sliti Saphir (Bologne FC -Ita-).