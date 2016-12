Mahrez et Slimani dans le top 5 africain

Related Articles

La Confédération Africaine de Football (CAF) a dévoilé aujourd’hui, mardi 27 décembre, la liste des 5 footballeurs nominés pour la distinction du joueur africain de l’année 2016.

L’Algérie est présente en force grâce à ses nominés, qui sont Ryad Mahrez, sacré meilleur joueurs de Premier League anglaise et champion d’Angleterre avec son équipe Leicester FC de la saison 2015-2016, il avait inscrit 18 buts en 39 matches, et Islam Slimani, deuxième meilleur buteur de la Liga Nos, il a trouvé le chemin des filets 27 fois au court de la saison passée et défend actuellement les mêmes couleurs que Mahrez.

Suit le détenteur du prix en 2015, Pierre-Émerick Aubameyang, présent encore une fois sur la liste, après une année remarquable avec son club le Borussia Dortmund en inscrivant 29 buts en toutes compétitions confondues et a été élu meilleur joueur de la Bundesliga 2015-2016, est sans aucun doute l’un des favoris de cette édition.

Le joueur égyptien Ahmed Saleh qui évolue au sein du AS Rome est aussi présent sur la liste, il fait partie des joueurs à suivre lors de la prochaine CAN.

Et pour conclure la liste, Sado Mané, l’avant centre de Liverpool FC réalise un début de saison idéal avec 6 réalisations en 11 matchs disputés, gageant par la même occasion la confiance de son entraîneur Jürgen Klopp.

Le vainqueur devrait être dévoilé au début de janvier 2017.