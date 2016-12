Related Articles

27/12/2016

L’USM Alger et la JS Saoura ont été éliminées aujourd’hui, mardi 27 décembre, de la Coupe d’Algérie .Les deux formations ont été battues aux tirs au but, respectivement par l’USM Bel Abbès et l’ES Sétif.

Dans les deux autres rencontres, les Canaris ont dû attendre les dernières minutes pour éliminer le Nasr El Fedjoudj (1- 0) par contre le MCA n’a pas fait de détails devant l’US Beni-Douala (7 -1).