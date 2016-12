Soudani meilleur buteur des Fennecs de l’année

Related Articles

31/12/2016

Avec ses 4 réalisations en 3 matchs disputés, la fer de lance du Dynamo Zagreb (Croatie) Hilal Soudani, a conclu l’année à la tête du podium des buteurs de la sélection nationale de l’année 2016.

Ses buts inscrits contre les Seychelles, le Cameroun et le Lesotho, lui ont permis de devancer ses coéquipiers au sein de l’EN, Islam Slimani avec ses 3 But et deux réalisations pour Riyad Mahrez, Sofiane Feghouli et Saphir Taïder.

L’ancien joueur de l’ASO Chlef a également été sacré meilleur scoreur du championnat croate dans sa phase aller avec 10 buts inscrits.

Considéré comme une carte gagnante de la ligne offensive de l’EN, Soudani a toutes ses chances de figurer sur l’échiquier de l’entraineur national George Lekens, qui s’apprête ce lundi à dévoiler la liste des 23 qui disputeront la CAN 2017.