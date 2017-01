Bougherra: "mon rôle consiste à assurer la liaison entre le staff technique et les joueurs"

Related Articles

L’ancien capitaine de la sélection algérienne de football, Madjid Bougherra, s’est exprimé à propos du rôle qu'il occupe actuellement aux côtés du Belge Georges Leekens, aux commandes techniques des Verts, "Je suis le grand frère qui assure la liaison entre le staff technique et les joueurs".

"Mon départ à la retraite a été une décision très difficile à prendre, surtout vis-à-vis de l'équipe nationale. C'était une véritable déchirure. Mais ce nouveau rôle qu'on vient de me confier me permet de rester utile à mon pays et j'en suis très content", a indiqué, mardi à l'APS, l'ancien stoppeur des Glasgow Rangers en marge d'une cérémonie de baptisation de plusieurs structures du Centre technique national de Sidi-Moussa (Alger) au nom de personnalités sportives décédées. "Magic" Bougherra a ajouté que sa reconversion "se pass(ait) bien" et que sa nouvelle mission lui "plai(sait)", même si elle est "très différente" de ce qu'il a connu jusqu'ici.