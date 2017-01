Mahrez en course pour remporter le titre de meilleur joueur africain de la CAF 2016

Related Articles

05/01/2017

Ce jeudi à Abuja (Nigeria), sera connu le meilleur joueur africain 2016 lors de la cérémonie de remise des trophées de la Confédération africaine de football Glo-CAF Awards.

L'Algérien Riyad Mahrez, (Leicester City/Angleterre), le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund/Allemagne) et le Sénégalais Sadio Mané (Liverpool/Angleterre) sont en course pour remporter la plus prestigieuse distinction personnelle de la CAF.

Mahrez, qui figurait dans la liste des 30 joueurs pour le Ballon d'Or 2016 de France Football, s'est illustré avec les Foxes en contribuant grandement au titre historique de champion d'Angleterre remporté par cette formation.

Il aspire cette fois-ci à succéder au Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang comme meilleur joueur africain de la CAF.