Le tirage au sort pour les quarts de finale de la Coupe d'Algérie a eu lieu aujourd'hui et l'on peut s'attendre déjà a des matchs de finale, notamment la rencontre prévue entre le MC Alger et la JS Kabylie.

A l'affiche, MC Alger-JS Kabylie, ES Sétif-US Tébessa, CR Belouizdad-CABBA, US Bel Abbes-NA Hussein Dey.