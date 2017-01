Equipe Nationale : Vers la fin du cauchemar pour M’bolhi

Related Articles

Le gardien de but de l’Algérie, Raïs M’Bolhi, est proche de signé à l’FC Rennes qui évolue en Ligue 1 française, indique le journal électronique ‘’l’Equipe’’.

Actuellement sous contrat avec Antalyaspor (Division 1 Turque), M’Bolhi, agé de 30 ans, n’a disputé aucune rencontre avec son équipe et a de très fortes chances de rejoindre l’ancien sélectionneur de l’Algérie Christian Gorcuff, au Stade rennais évoluant en ‘’Ligue 1’’ et de signé son contrat après la CAN qui sera organisée au Gabon entre le 14 janvier et le 5 février prochains, selon la même source.

Cependant, le sélectionneur national Georges Leekens a déclaré récemment que le portier des Verts doit ‘’trouver une solution à sa situation après la CAN, ou il sera écarté des rangs des Verts’’.