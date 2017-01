Leekens: "Nous avons retrouvé notre équilibre"

Dans une interview accordée au site web de la FIFA, le sélectionneur national, George Leekens, s'est voulu très rassurant, en affirmant que l'équipe à "retrouvé son équilibre après un début difficile".

En effet, le Belge George Leekens n'a pas hésité à afficher son optimisme à la veille du départ vers le Gabon pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations. "L'Algérie sera à la hauteur", a-t-il annoncé, soulignant que les matchs contre le Zimbabwe et la Tunisie seront les plus importants dans cette compétition.

"Le match contre le Zimbabwe sera crucial [...] tout le monde parle de la Tunisie et du Sénégal, mais je pense que nous devons nous méfier de cette équipe. Ce sera un match dur", a-t-il avoué.

Leekens s'est, cependant, dit confiant pour le match face à la Tunisie. "Je connais bien l'équipe de la Tunisie parce que j'étais entraîneur il n'y a pas longtemps. Je sais à peu près tout ce qu'il faut savoir sur leurs joueurs [...] ce sera un match spécial pour les deux pays, étant voisins", a-t-il déclaré.



Jouer en bloc

En ce qui est des lacunes constatées dans la défense, Leekens affirme que la solution est de jouer en bloc, "défendre en équipe et ne pas donner de cadeaux aux adversaires".

"Nous devons essayer de marquer un premier but. Il ne faut pas poursuivre le ballon dans la moitié de l'adversaire, mais en s'assurant ne pas rater les chances de marquer des buts", a-t-il expliqué, ajoutant qu'il faut "jouer en bloc en cherchant des solutions".

Par ailleurs, Leekens s'attend à ce que les joueurs donnent 200% lors de la CAN au Gabon, ce qui permettrait à l'Algérie de faire de bons résultats.