Classement FIFA : L’Algérie perd une marche et termine à la 39ème place mondialement

L’Algérie a reculé à la 39 places selon le dernier classement établie par la FIFA publié le 12 janvier, en perdant une place par rapport à la classification du mois passé, indique le site de la plus haute instance footballistique.

Selon le même classement l’Algérie(39) occupe la 3ème place au niveau arabe derrière l’Egypte(35) et la Tunisie(36) et 5ème au niveau africain devancée par le Sénégal(33), la Côte d’Ivoire(34), l’Egypte et la Tunisie.

L’Argentine est toujours à la tête du podium mondial suivie par le Brésil et l’Allemagne.