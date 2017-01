Les Fennecs prêts à entamer la CAN dans les meilleures conditions (Leekens)

Related Articles

14/01/2017

Le sélectionneur national Georges Leenkens a animé une conférence de presse, aujourd’hui le 14 janvier, à Franceville au Gabon.

Accompagné par le capitaine des Verts Aissa Mandi, Leekens a insisté sur l’importance de mener de bonnes préparations en vue de la rencontre face au Zimbabwe qui selon lui, est respectable et a un fort potentiel.

Au sujet de l’évaluation de l’état de santé de ses poulains, le sélectionneur national a affirmé que les joueurs sont en bonne forme et prêts pour la CAN, notamment Brahimi et Soudani qui constituent d’importants atouts à l’équipe, surtout que le jeu de l’EN sera fortement basé sur l’efficacité offensive, en insistant sur l’obligation d’obtenir un bon résultat au premier match face au Zimbabwe, afin d’appréhender le reste de la compétition avec sérénité.

Aissa Mandi, quant à lui, a mis en exergue l’important impact de la présence de l’ex-international et capitaine des Fennecs, Abdelmadjid Bougherra, surtout son apport en matière d’expérience et de conseils, ainsi que son soutien au moral du groupe, dans le même cadre Leekens a précisé que Bougherra apporte beaucoup à l’EN, et que sa présence lui permettra à lui aussi d’apprendre le métier d’entraîneur.

Analyser les adversaires pour pouvoir mettre en pratique des stratégies afin d’éliminer ou amoindrir les points forts des adversaires et ‘’mettre en avant nos qualités’’, a répondu Leekens à une question concernant sa méthode de travail, il a ajouté qu’il dialoguait beaucoup avec ses joueurs et leurs demande toujours plus de discipline dans le jeu et éviter les erreurs primaires.

L’intervenant a ajouté que son groupe est très ambitieux, de ce fait il a entamé une préparation qui s’est effectuée en deux temps, au centre de Sidi Moussa et à l’arrivée de l’équipe au Gabon, afin d’atteindre le niveau requis pour aller loin dans cette CAN.