Equipe nationale: Mandi prêt à assumer son nouveau rôle de capitaine

14/01/2017

Tout juste nommé capitaine de l’équipe nationale, le défenseur Aïssa Mandi se sent déjà prêt à assumer sa nouvelle fonction.

"Je vais porter le brassard de capitaine demain, mais c’est tout le monde qui doit prendre ses responsabilités. Je me sens prêt à assumer mon nouveau rôle, j’ai déjà assuré cette tâche en club (Stade de Reims, ndlr). J’aime bien la responsabilité, ça me donne plus de confiance. Il y a des joueurs d’expérience comme M’bolhi et Brahimi qui sont capables d’assumer cette mission aussi", a indiqué le joueur du Betis Séville (Liga espagnole) lors d’un point de presse tenu à Franceville.

Outre le Zimbabwe, l’Algérie affrontera également dans le groupe B la Tunisie (19 janvier) et le Sénégal (23 janvier).

"Le Zimbabwe est une très bonne équipe que nous avons pu visionner. Ce premier match est très important, nous sommes contraints de réussir nos débuts dans la compétition. Je pense que nous allons assister à un beau match", a-t-il ajouté.

Pour Mandi (25 ans), le groupe est "arrivé à maturité" et a cumulé une "expérience" qui va lui permettre d’aller loin dans le tournoi.

"Nous avons travaillé dans la bonne humeur, nous étions sérieux et appliqués. Il y a eu un changement de sélectionneur certes, mais le principe est qu’on travaille bien. Nous sommes un groupe qui est arrivé à maturité, nous sommes ensemble depuis trois ans déjà, du coup ça crée des liens, c’est l’une des raisons qui nous laissent confiants pour ce tournoi", a-t-il expliqué.