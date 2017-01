Equipe Nationale : Message d’encouragements de Medjani aux Fennecs

Related Articles

15/01/2017

Non retenu par Leekens, Carl Medjani a tenu quand même a adressé un message d’encouragements à ses coéquipiers de l’EN et aux supporters des Verts à l’occasion de l’entrée en lice de la sélection nationale à la CAN, aujourd’hui au Gabon.

Malgré sa non-sélection, le capitaine absent de la CAN, a tenu à transmettre un message fort à ses partenaires diffusé par le site ‘’La Gazette du Fennec’’.

‘’J’aurais bien évidemment préféré aider mon équipe sur le terrain mais l’équipe nationale n’appartient à personne’’ a-t-il souligné, en appelant l’ensemble des supporters algériens à soutenir leur équipe qui les représentera au Gabon.