CAN 2017 : Les onze Fennecs de départ face au Zimbabwe dévoilés

La composition de l’équipe nationale qui jouera aujourd’hui face au Zimbabwe a été révélée par le l’envoyé d’Ennahar au Gabon, dans le cadre de la phase finale de la CAN.

La première rencontre des Verts va se dérouler à 17h heure locale au stade de Franceville, l’En devra entamer le match avec Rais Mbolhi aux buts, Faouzi Ghoulam, Rami Bensbaini, Aissa Mandi et Belkhiter à la défense, Adlan Guedioura, Nabil Bentaleb et Yacine Brahimi au milieu de terrain, quant au côté offensif on trouvera Riyad Mahrez, Soudani et Slimani à la pointe de l’attaque.