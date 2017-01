Mondial militaire 2017: L'Algérie bat l'Allemagne 2-1 (Vidéo)

Related Articles

16/01/2017

La sélection algérienne militaire de football a battu son homologue allemande sur le score de 2 buts à 1 (mi-temps: 1-0) lundi à Mascate (Oman) pour le compte de la 1ere journée (groupe B) de la 2e Coupe du monde militaire (15-28 janvier).

Les buts de la rencontre ont été inscrits par Abderahmane Meziane (33') et Sofiane Khadir (86') pour l'Algérie, alors que Florian Stahl (62') a marqué pour l'Allemagne.

Lors de la 2e journée prévue mercredi, l'Algérie affrontera l'Iran avant de jouer face à la Corée du Nord vendredi en clôture du 1er tour.

Avant le début de la compétition, le sélectionneur national Mohamed Boutadjine a indiqué que son équipe compte "aller le plus loin possible et jouer le titre si l'occasion se présente".

Le groupe A est composé du pays hôte Oman, de la Guinée, du Bahreïn et de la France. La poule C est formée de l'Egypte, de la Pologne, du Canada et de la Syrie. Enfin, l'Irlande, le Mali, le Qatar et les Etats-Unis composent le groupe D.