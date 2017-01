Equipe Nationale : Mbolhi dans le doute, Leekens prépare Asselah

Related Articles

18/01/2017

Une conférence de presse a été organisée aujourd’hui à Franceville au Gabon, où le sélectionneur nationale Geroges Leekens et Adlène Guedioura ont été questionnés par rapport au match opposant l’EN à la Tunisie, jeudi prochain.

Le coach belge a déclaré que plusieurs joueurs ont subi des blessures plus ou moins graves, notamment Soudani qui déclarera forfait et Mbolhi incertain pour le prochain match, suite à cela le sélectionneur a préparé le deuxième gardien de but Malek Asselah pour parer à toutes éventualités. Il a ensuite assuré qu’il faut s’attendre à ce genre de désagréments en haut niveau et qu’il fallait gérer l’engagement physique des joueurs afin d’éviter au maximum les blessures.

Leekens a évoqué sa relation particulière avec la sélection tunisienne qu’il a entraînée en 2014-2015 et a affirmé que le match qui va les opposés aura une saveur spéciale, en précisant que la rencontre sera équilibrée et que la victoire se jouera sur des petits détails.

Il a ensuite exprimé sa confiance totale en ses joueurs, en évoquant la bonne préparation de l’équipe, notamment les séances d’entraînement d’hier et le visionnage du match de la Tunisie face au Sénégal, qui a éprouvé les mêmes difficultés qu’a rencontré son équipe durant le premier match.

En réponse à une question sur les erreurs répétées de la sélection, Leekens s’est justifié par la durée trop courte de la préparation et a déclaré que régler tous les problèmes dans une durée de deux mois est presque impossible à moins d’être ‘’un magicien’’, en mettant l’accent sur la nécessité de se focaliser sur les qualités de l’équipe plutôt que sur ses lacunes, qui vont être surmontées avec du temps et du travail.

Revenant sur sa décision d’accorder le capitanat à Aissa Mandi, l’entraîneur belge a précisé que le brassard n’est que symbolique et que le joueur en dépit de son âge a démontré qu’il été en mesure de mener l’équipe en vue de sa performance et son état d’esprit.

Quant à Guedioura, il a reconnu que l’EN a été malmenée par le Zimbabwe surtout en première période et s’est félicité de la bonne réaction qu’ont adopté les joueurs en deuxième mi-temps qui leur a permis d’éviter la défaite et qu’ils espèrent rectifier leurs erreurs pour le prochain match, en travaillant la cohésion entre les anciens et nouveaux joueurs qui sont tous motivés et conscients de leur prestations et décidé d’entamer la rencontre face à la Tunisie avec un bon mental.

Le milieu de terrain des Verts a accrédité l’apport d’expérience et de soutien moral de l’ex-capitaine des Fennecs Abdelmajid Bougherra présent avec la sélection au Congo.