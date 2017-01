CAN-2017/Algérie-Tunisie : Le forfait de M'Bolhi se confirme, Ghoulam dans le doute

Décidément, la sélection algérienne de football est frappée par une malédiction des blessures sans précédent !

En effet, l'absence du portier Rais M'Bolhi face à la sélection tunisienne demain au stade de Franceville se confirme de plus en plus, puisque ce dernier n'a pas pris part ce soir à la dernière séance d'entraînement des Verts.

Outre M'Bolhi et Soudani, une autre carte maîtresse du Sélectionneur George Leekens risque de déclarer forfait. Il s'agit d'irremplaçable arrière latéral gauche, Faouzi Ghoulam, qui n'est pas allé au terme de la séance d'entraînement d'aujourd'hui et a quitté le terrain après l'échauffement.