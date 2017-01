CAN 2017 : le Sénégal premier qualifié pour les quarts de finale

Le Sénégal est le premier qualifié pour les quarts de finale de la CAN 2017. Les Lions de la Teranga ont composté leur billet pour le second prochain du tournoi continental en disposant du Zimbabwe (2-0), jeudi à Franceville (Angola), à l’occasion de la 2e journée du groupe B.

Les deux réalisations sénégalaises ont été inscrites en première période par Mame (6’) et Saivet (13’).

Avec deux succès de rang, le Sénégal comptabilise six points et valide son billet pur les quarts de finale. De son coté, le Zimbabwe devra impérativement s’imposer face à la Tunisie lors de la 3e et dernière journée de la poule B, prévue lundi prochain (20h00).

Dans le premier match de ce groupe, la Tunisie a pris le meilleur sur l’Algérie (2-1).