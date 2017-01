Leekens : "Si on donne deux cadeaux, on ne peut jamais gagner"

Après la défaite contre la Tunisie, le sélectionneur de l’équipe algérienne n’a pas caché sa colère contre ses joueurs "Si on donne deux cadeaux, on ne peut jamais gagner".

"Si on donne deux cadeaux en deuxième mi-temps, on ne peut jamais gagner. C'est le problème qu'on a eu et la marge de progrès qu'on a. Donner un cadeau sur une mise en touche, moi comme ex-défenseur, je ne peux pas l'accepter", a-t-il déclaré.