Foot- M'Bolhi signe un contrat d'un an et demi avec Stade Rennais

Le portier international algérien, Raïs M'Bolhi, sans club depuis plusieurs mois, a signé aujourd'hui avec le club de l'ancien sélectionneur des Verts, Stade Rennais, pour une période d'un an et demi, indique ce club dans un communiqué.

"Dernier rempart de la sélection algérienne, Raïs M’Bolhi (30 ans) a paraphé un contrat d’une durée d’un an et demi avec le Stade Rennais F.C. Retenu pour disputer la CAN avec l’Algérie, le portier algérien retrouvera le centre d’entrainement Henri Guérin, comme Ramy Bensebaini, une fois le parcours de son équipe achevé", indique Stade Rennais sur son site officiel.

De son côté, Rais M'Bolhi a affirmé dans une déclaration à ce club, l'importance de ce contrat pour sa carrière. "Rejoindre le Stade Rennais F.C. est une étape importante dans ma carrière. Je suis très content d’être ici aujourd’hui. J’ai beaucoup voyagé, connu de nombreux clubs. Mon dernier club en date était Antalayspor en Turquie. J’ai été formé à Marseille, j’y ai fait ma formation là-bas, ça a duré 4 ans et demi. Revenir en France et me rapprocher de ma famille me fait très plaisir. La Ligue 1 fait partie des meilleurs championnats européens. Le Stade Rennais F.C. est un club sérieux, qui joue le haut de tableau chaque saison et cherche à se faire une place parmi les grands clubs français. C’est un honneur pour moi que d’avoir la chance de travailler au côté de Benoit. Je connais très bien Mehdi et Ramy, on a souvent été en contact, c’est rassurant de savoir qu’ils sont là pour mon intégration. Lorsque Christian est venu vers moi pour me proposer de rejoindre le club, je n’ai pas hésité, il n’y a pas eu de doute de mon côté", a-t-il déclaré.