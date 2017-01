DIRECT- CAN-2017: Algérie 0 - 0 Sénégal

Related Articles

23/01/2017

00': La sélection algérienne affronte pour son troisième match de la Coupe d'Afrique des nations une équipe déjà qualifiée en quarts de finale, le Sénégal, alors qu'il faudrait un miracle pour que l'Algérie puisse décrocher une qualification inespérée, après son amère défaite devant le voisin de l'Est, la Tunisie.

La sélection algérienne entrera sans le portier Raïs M'Bolhi, le défenseur qui a fait jusqu'ici bonne prestation, Ramy Bensebaïni et l'attaquant Hillal Soudani. Ces absences compliqueraient encore plus la tâche des verts pour d'abord décrocher une victoire et prier que le Zimbabwe batte la Tunisie.