Fin de mission pour Bougherra au sein de l’Equipe Nationale

24/01/2017

La mission de Madjid Bougherra, l’ancien capitaine des Verts, au sein du staff technique, est fini, a appris l’APS auprès de la FAF.

Bougherra qui avait intégré le staff peu avant la CAN 2017, avait une mission qui ‘’était limité dans le temps’’ qui était basée essentiellement afin de ‘’faire le lien entre les joueurs et l’entraineur national’’ durant la CAN.

L’échec concédé au Gabon, a poussait le sélectionneur national, Georges Leekens, ainsi que le reste du staff technique a démissionner mardi.