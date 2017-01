Mondial militaire : Le parcours de l’EN militaire s’arrête aux quarts de finale

Related Articles

25/01/2017

L’Algérie a été éliminée par la sélection égyptienne mardi, en s’inclinant 2 buts à 1, durant les quarts de finale du Mondial militaire qui se déroule à Mascate dans le Sultanat d’Oman.

L’équipe algérienne, tenante du titre, a été sortie de la compétition, après un match marathonien qui s’est étendu jusqu’aux prolongations.

L’Egypte a ouvert le score en fin de la première mi-temps, mais l’Algérie a vite réagi dès le début de la seconde période avec un but de Mohamed Amine Hamia, qui inscrit son troisième but du tournois, le nul a durée jusqu’aux derniers souffles de la rencontre et au moment où tout le monde attendait le sifflet final pour procéder aux tirs au but, l’attaque égyptienne prend à revers la défense et le gardien algériens en inscrivant le but de la victoire aux ultimes instants du match.

Cette élimination vient après un sans-faute réalisé dans la phase des groupes, avec trois victoires consécutives face à l’Allemagne, l’Iran et la Corée du Nord, l’Algérie sort donc avec un parcours honorable malgré l’élimination.

