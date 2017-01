Vidéo- Raouraoua fustige le gouvernement et menace dangereusement un journaliste

Ennahar Tv a diffusé, comme promis, un enregistrement audio d’une conversation téléphonique, suite à la déclaration de Raouraoua, qui avait remis en cause la diffusion de la conversation.

Dans l’enregistrement, Raouraoua est revenu sur les nombreuses attaques dont il a fait l’objet, suite aux récents résultats de l’Equipe nationale, il a défié ceux qu’il le critique, en précisant que le peuple avait applaudi Halilhodzic, quand la sélection s’est faite éliminer au premier tour en 2013 et que maintenant les gens dénoncent le même résultat.

Il a aussi déploré le désintérêt de l’Etat, qui selon lui, n’a jamais cherché à savoir ce qui manquait à la FAF’’, en affirmant qu’il avait planifié de démissionner il y a deux ans de cela et qu’il ne l’a pas fait par respect à un ‘’grand homme’’ dans l’Etat.

‘’Personne n'a le droit de me donner des leçons en matière de gestion, personne ne m'a aidé’’ s’est-t-il indigné, en traitant ses détracteurs de ‘’racailles’’ et de ‘’mercenaires’’ et en menaçant le journaliste sportif d’Ennahar Tv, Hakim Belkirous, de l'agresser devant son domicile si ce dernier ne cesse pas de le critiquer.