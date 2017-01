Yahia Guidoum exprime sa colère vis-à-vis la ‘’trahison’’ de Raouraoua

Related Articles

26/01/2017

L’ex ministre de la Jeunesse et des Sports, Yahia Guidoum, s’en est pris à l’actuel président de la FAF, Mohamed Raouraoua, durant une conversation téléphonique diffusée sur Ennahar TV.

L’ancien ministre a accusé le président de la Fédération de servir d’autres intérêts que ceux du football algérien, en précisant qu’il avait prévenu l’ensemble du gouvernement de ça venu et ceux depuis le premier jour.

Guidoum est revenu sur les détails de l’ascension de Raouraoua à la tête de l’instance footballistique, alors qu’il était encore ministre, il déclare qu’il lui a exigé de se soumettre aux lois imposées sur tous les présidents de fédérations sportives, mais qu’au lieu de ça, il a était imposé par le chef du gouvernement à l’époque, en s’étonnant que Hafid Derraji a accusé le ministère des échecs de l’EN à l’époque.

‘’On a mis des lois et on a fait le nécessaire, on avait dit que chaque président de Fédération qui échoue devait partir, que le nombre de mandats devait être deux mandats, mon devoir je l’es fait et on n’a pas voulu admettre ce que j’ai réalisé, c’est moi qui ait fait Sidi Moussa et c’était pour les jeunes pas une exclusivité pour l’Equipe nationale’’ a-t-il déclaré.

‘’J’ai pleuré après cette échec car c’est une’’ hogra’’ vis-à-vis la jeunesse algérienne, 30 million de jeune en Algérie ne peuvent pas constituer une équipe avec et ils importent des joueurs issus d’immigration’’, s’est-t-il étonné.

‘’Je ne lui (Raouraoua) pardonnerais jamais, car il a trahis la jeunesse algérienne…’’ s’est-t-il indigné