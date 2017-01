Vidéo- Rafik Ouahid clashe Hafid Derradji en direct !

Related Articles

26/01/2017

Invité sur le plateau télé sportif "Stade CAN" d'EnnaharTV, le journaliste Rafik Ouahid a clashé en direct le célèbre animateur sportif Hafid Derradji.

Réagissant à la polémique relative à l'échec des Verts à la CAN-2017, Hafid Derradji a considéré que les journalistes parlaient avec beaucoup de subjectivité. Rafik Ouahid lui a violemment répondu: "Celui qui a peut-être un profit à tirer, c'est toi Hafidh qui étais le porte-parole de la FAF (fédération algérienne de football)", riposte Rafik Ouahid, enfonçant le clou encore plus : "Toi, tu critiques tout en dehors du football, quand il s'agit de Raouraoua tu ne dis rien!", a-t-il martelé.

Ouahid va encore plus loin en insugnant que Hafidh Derradji serait à la solde du président de la FAF. "Toi, peut-être, tu as des raisons personnelles qui te pousseraient à défendre Raouraoua et ne pas parler de ses scandales".